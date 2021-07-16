الأمير علي بن الحسين نائبا للعاهل الأردني

أصبح الأمير علي بن الحسين نائبا للملك عبد الله الثاني ابن الحسين بعد أن أدى اليمين الدستورية.

وبرز اسم الأمير في مجال الرياضة، خاصة بعد ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2015، وكان قبل ذلك وفي 2011 انتخب نائبا لرئيس الاتحاد.

والأمير علي هو الابن الثالث للملك الراحل، الحسين من الملكة علياء، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله. وفي عام 1999 كان قائدا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الملكي، وبقي حتى عام 2008، حين بدأ في تأسيس “المركز الوطنى لإدارة الأمن والأزمات” الذي أصبح رئيسا له منذ عام 2015، وتقاعد عام 2017 من منصبه في الجيش الأردني، وكان يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة.