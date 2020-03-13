الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا

نشر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، صورة تجمعه بشقيقته، الأميرة هيا، تزامنا مع معركة قضائية كبيرة تخوضها الأخيرة ضد زوجها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

واحتضن الأمير علي شقيقته هيا، معلقا على الصورة: "مع أختي التي أحبها، بارك الله لها".

وهذه المرة الثانية التي ينشر فيها الأمير علي صورة مع شقيقته هيا، وبتعليق مشابه. إذ نشر صورة مماثلة في تموز/ يوليو الماضي.

والأمير علي هو الشقيق الأصغر للأميرة هيا من أمهما الملكة علياء، التي توفيت في حادث تحطم طائرة سنة 1977.

ولم يذكر الأمير علي ما إن كانت الصورة التقطت في لندن، حيث تقيم شقيقته هيا، أم خارجها.

وقبل أيام، حمّلت محكمة بريطانية محمد بن راشد المسؤولية عن اختطاف ابنتيه، وإعادتهما قسرا إلى الإمارات.

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرا، ذكرت فيه تفاصيل الحكم الصادر ضد ابن راشد، ودوره في اختطاف ابنتيه، كما كشفت عن دور محتمل لوزارة الخارجية البريطانية في التغطية على الموضوع، وتساءلت عن دورها في عرقلة التحقيقات بخصوص اختفاء الشيخة شمسة من مقر إقامتها في بريطانيا.