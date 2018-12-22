الأمير هشام يتوجه بطلب غريب من ابن عمه ملك المغرب

الأمير هشام العلوي بات يعلق بشكل مستمر على القضايا المغربية المحلية، والعربية

توجّه الأمير هشام بن عبد الله العلوي "مولاي هشام"، إلى ابن عمّه ملك المغرب، محمد السادس، بطلب "غريب".

الأمير هشام خلال حوار باللغة الفرنسية مع تلفزيون "فرانس 24"، طلب من ابن عمه نزع لقب "أمير" عنه بصفة دائمة، والتحول إلى مجرد مواطن عادي.

ولم يستبعد الأمير هشام التحول إلى النشاط السياسي بشكل علني، في حال وافق ملك المغرب على إعفائه من لقب أمير.

وقال الأمير هشام إنه طلب من ابن عمه محمد السادس هذا الطلب للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أنه سعى في مطلبه برفقة محاميه في المحاكم المغربية، إلا أن "المحاكم المغربية لا يمكنها البت في ملف من هذا النوع لأنه من اختصاص الملك".

والأمير هشام العلوي بات يعلق بشكل مستمر على القضايا المغربية المحلية، والعربية.

وشن العلوي هجوما على السلطات السعودية بسبب مقتل الكاتب جمال خاشقجي.