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الأمير وليام يلتقي بنتنياهو وعباس في زيارة تاريخية للشرق الأوسط

الأمير وليام يلتقي بنتنياهو وعباس في زيارة تاريخية للشرق الأوسط
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