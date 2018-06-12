الأمير وليام يلتقي بنتنياهو وعباس في زيارة تاريخية للشرق الأوسط

الأمير وليام

قال مكتب الأمير وليام يوم الاثنين إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما يقوم بزيارة تاريخية للمنطقة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في الترتيب على ولاية العرش، هو أول عضو رفيع بالعائلة المالكة البريطانية يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ورغم أن الزيارة تأتي بناء على طلب من الحكومة البريطانية إلا أن جيسون ناوف مسؤول الاتصالات الخاص بالأمير قال إنه يجري دراسة هذه الزيارة منذ سنوات.

وأضاف قائلا للصحفيين "الآن هو الوقت المناسب ودوق كمبردج هو الشخص المناسب للقيام بهذه الزيارة".

وقال إن الأمير يتطلع إلى بناء "علاقة حقيقية ودائمة مع شعب المنطقة".

وتابع "إن الطبيعة غير السياسية لدور صاحب السمو الملكي، مثل كل الرحلات الملكية في الخارج، تسمح بتسليط الضوء على شعب المنطقة".

وتعتبر بريطانيا إسرائيل حليفا وثيقا ومهما لكن الزيارة تأتي في وقت يشهد خلافات بين البلدين بشأن عدد من القضايا الرئيسية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبيل اجتماع في لندن الأسبوع الماضي إن بريطانيا تشعر بانزعاج إزاء سقوط قتلى فلسطينيين في اشتباكات بقطاع غزة.

وقُتل أكثر من 120 فلسطينيا منذ انطلاق احتجاجات على حدود غزة يوم 30 مارس آذار منهم 60 شخصا سقطوا في يوم واحد خلال مايو أيار.

وأشادت إسرائيل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في عام 2015 وبقرار واشنطن نقل سفارتها بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس وهما خطوتان تعارضهما بريطانيا.

وقال ناوف إن وليام سيقابل نتنياهو في مقر إقامة رئيس الوزراء قبل أن يجتمع بعباس في مكتب الرئيس برام الله في اليوم التالي. وكان نتنياهو وعباس رحبا بالزيارة من قبل.

ولن ترافق دوقة كمبردج كيت زوجها الأمير وليام في تلك الزيارة إذ ستظل في بريطانيا للاعتناء بطفلهما الثالث الذي رزقا به في أبريل نيسان. وسيرافق الأمير البريطاني في الزيارة كبير مستشاريه ديفيد ماننج وهو سفير سابق لبريطانيا لدى إسرائيل.

وخلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام سيقوم الأمير البريطاني بزيارة للنصب التذكاري الإسرائيلي الرسمي لضحايا المحرقة كما سيشاهد البلدة القديمة في القدس من جبل الزيتون.

وسيزور الأمير وليام كنيسة مريم المجدلية وقبر الأميرة أليس والدة جده الواقع في حديقة الجثمانية الذي سبق أن زاره والده الأمير تشارلز وجده الأمير فيليب في زيارات خاصة سابقة.

وسيبدأ وليام جولته في الأردن حيث عاشت زوجته كيت عامين خلال طفولتها وسيزور مدينة جرش التاريخية.