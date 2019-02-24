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الأنفاق والمدنيون يؤخرون السيطرة على آخر جيب لداعش بسوريا

الأنفاق والمدنيون يؤخرون السيطرة على آخر جيب لداعش بسوريا
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