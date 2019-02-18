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الأوروبيون يستقبلون بفتور دعوة ترامب لهم لاستقبال مواطنيهم الدواعش

الأوروبيون يستقبلون بفتور دعوة ترامب لهم لاستقبال مواطنيهم الدواعش
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