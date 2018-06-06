الأوقاف القطرية ترد على وزارة الحج السعودية بخصوص المعتمرين

أبدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية استغرابها الشديد من صدور بيان عن وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن حقوق المواطنين والمقيمين في قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية في مكة.

ونفت الوزارة القطرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، "ادعاء وزارة الحج السعودية بأن دولة قطر تمنع مواطنيها والمقيمين فيها من الحج والعمرة"، مؤكدة على "استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملة ودون غيرهم من مسلمي العالم".

وأوضح البيان الذي نشرته جريدة الشرق القطرية نقلا عن وكالة "قنا"، أن شواهد هذه الإجراءات عديدة، "فباب العمرة والحج عن طريق البر لا زال مغلقا تماما، والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدة مباشرة أيضا غير متاح، مما يحمل المعتمرين والحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض مشقة مضاعفة".

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها سجلت حالات عديدة لأشخاص حاولوا التوجه للعمرة في الفترة الماضية، ومنعوا بالإضافة إلى تلقيها عددا من البلاغات من مواطنين قطريين حاولوا التواصل مع شركات الحج والعمرة في المملكة ولَم تتجاوب معهم الجهات المعنية.

ودعت الوزارة القطرية مجددا الجهات المعنية في السعودية للنأي بالشعائر الدينية بعيدا عن التجاذبات السياسية.