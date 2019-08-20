الأوقاف المصرية: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

علقت وزارة الأوقاف المصرية على هدم مسجد في الإسكندرية ونقل الضريح المتواجد به إلى مكان آخر بعد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يعيق المسجد تنفيذ أحد مشاريع البنية التحتية

وقالت الوزارة: "لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر"، مؤكدة أن "ما تقوم به وزارة الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى".

وكانت محافظة الإسكندرية، قد نفذت قرارا بهدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر أمس الاثنين، والذي طالب السيسي بإزالته لاستكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية