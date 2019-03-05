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الأوقاف ترفض المهلة الاسرائيلية لاغلاق باب الرحمة في الحرم القدسي

الأوقاف ترفض المهلة الاسرائيلية لاغلاق باب الرحمة في الحرم القدسي
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