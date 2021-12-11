الأونروا تدين اقتحام أنصار حماس مدرسة تابعة لها في قطاع غزة

دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "بأشد العبارات" السبت، اقتحام مشاركين في مسيرة مؤيدة لحركة حماس احدى مدارسها في قطاع غزة الجمعة، ورفعهم علم الحركة بعد انزالهم علمها عن مبنى المدرسة.

وقالت الوكالة في بيان ان مجموعة من الشبان الذين كانوا يشاركون في مسيرة الذكرى السنوية لحركة حماس اقتحموا لفترة وجيزة مدرسة الأونروا الابتدائية المشتركة (ج) و (د) في مخيم جباليا بعد تجاوزهم الحراس.

واضافت ان الشبان "قاموا بانزال علم الأونروا من هوائي على سطح المبنى ورفعوا بايديهم علم حماس لفترة وجيزة"، مشيرة الى انه "لحقت بالمدرسة بعض الاضرار الطفيفة .. وهي حاليا قيد الإصلاح".

واعتبر البيان ان هذا الفعل يشكل "انتهاكًا خطيرًا لحياد مباني الأونروا ، مما يعرض ولاية الأونروا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين للخطر".

واشار البيان الى ان "الاونروا على الفور بالاتصال بالجهات المعنية بغزة وعرضت امامها تلك المخاوف والمخاطر المترتبة على مثل هذه الحوادث".

ونظمت حركة حماس، يوم أمس الجمعة، مسيرات مختلفة في قطاع غزة في ذكرى انطلاقتها، حيث جاب عدد من مؤيديها شوارع قطاع غزة، مرددين شعارات مؤيدة للحركة ورفعوا صورا لبعض قيادات الحركة وعلم الحركة.

يذكر أن وكالة لأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.