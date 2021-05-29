الأونروا تعتذر عن التصريحات "المسيئة" لمدير عملياتها في غزة

أكدت الوكالة انها تشعر بالقلق من الدمار الذي شهده قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي، ونددت بشدة باستهداف المدنيين وممتلكاتهم بما يخالف القانون الدولي.

قدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اعتذارها عن تصريحات مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي، بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وكان شمالي صرّح الإثنين، للقناة (12) الإسرائيلية قائلا ان “هناك دقة عالية في قصف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الـ 11 الماضية (العدوان الإسرائيلي ضد غزة)”، مضيفا أن إسرائيل “لم تقصف أهدافا مدنية إلا ببعض الاستثناءات”.

وأشار المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في بيان إلى وقوع الكثير من الخسائر البشرية والمادية خلال “الاشتباكات” التي استمرت 11 يوما، في غزة. لافتا إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا في غزة، ومعربا عن تعازيه لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن أونروا تشعر بالقلق من الدمار الذي شهده قطاع غزة، وأنهم ينددون بشدة باستهداف المدنيين وممتلكاتهم بما يخالف القانون الدولي.

وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر إطلاقا لقتل المدنيين، وأشار إلى أن هناك 19 طفلا كانوا يدرسون في مدارس أونروا بين أكثر من 60 استشهدوا في الاعتداءات، وأنه ما كان ينبغي أن يحصل ذلك.

كما تضمن بيان لازاريني اعتذارا من الرأي العام على خلفية تصريحات ماتياس شمالي.

بدوره زعم شمالي في تغريدة على تويتر أن تصريحاته خلال المقابلة مع القناة الإسرائيلية قد تم تحريفها.

وأشار إلى أن تصريحاته “أساءت وألحقت الأذى بأولئك الذين قُتل وجُرح أحد أفراد عائلاتهم خلال الحرب التي انتهت للتو”، مبديا أسفه جراء ذلك.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، برا وجوا وبحرا، عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة.‎