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الأونروا: عودة سكان مخيم اليرموك في جنوب دمشق «صعبة»

الأونروا: عودة سكان مخيم اليرموك في جنوب دمشق «صعبة»
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