81 مليون دينار قيمة الإعلانات في "التواصل الإجتماعي".. "الإتصالات": 300 موقع محجوب في الأردن

البوابة - كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، النقاب عن عدد المواقع المحجوبة في المملكة، مشيرة إلى أن عددها حوالي 300 موقع.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، بسام السرحان، في مقابلة تلفزيوينة، إن المواقع تم حجبها من قبل الهيئة، بسبب عدم تصويب أوضاعها.

وأضاف السرحان: "إن المواقع التي تم حجبها، ليست فقط إخبارية، وإنما هي متنوعة"، موضحا أن المخاطبة للحجب تمت من قبل هيئة الإعلام.

وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة، أن حجب تطبيق "تيك توك" في الأردن كان بسبب بثه محتوى مخالفا، مشيرا إلى الحجب لهذا التطبيق لم يقتصر على المملكة.

وشرح السرحان، الآلية التي تقوم بها "الهيئة" لحجب المواقع، وقال: "دورنا يبدأ من لحظة وصول مخاطبة رسمية سواء من هيئة النقل البري أو هيئة الإعلام أو غيرها من الجهات الرسمية، حيث تقوم الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات الثلاثة إضافة للشركات التي توفر النفاذ لتلك التطبيقات مثل الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت لتنفيذ الحجب".

وأشار السرحان، إلى أن التطبيقات والمواقع الإلكترونية، تشرف عليها كل من هيئة الإعلام، وهيئة النقل البري، ووزارة الإقتصاد الرقمي.

وأوضح، أن التطبيقات المعنية بالمحتوى، من مثل المواقع الإخبارية، تأخذ ترخيصها من قبل هيئة الإعلام.

ونوه السرحان، إلى أن نحو 30 تطبيق نقل غير مرخص، محجوب حاليا.

وأكد أن عملية الحجب ليست بالمسألة السهلة، وإنما تحتاج إلى إمكانيات فنية عالية، يلزم توفرها عند جميع الشركات لتتمكن من القيام بذلك.

سوق الإعلان

من جهة أخرى قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، الأحد، إن وسائل التواصل الاجتماعي، استحوذت على 81 مليون دينار، من حصة سوق الإعلان المحلي خلال العام الماضي.

وأكد الوزير الأردني، أن التطوّر الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، أعطى البشرية فرصة غير مسبوقة.

وأشار خلال رعايته المؤتمر الوطني حول “خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، أثرها وآليات الحدّ منها”، في العاصمة عمان، إلى أن تلك الفرصة، ليس فقط للتواصل بين الناس، وإنما أيضا للتعبير عن أنفسهم وفقًا لسياسات شركات الإعلام الدولية من دون الخضوع لقوانين الإعلام ومواثيقه.