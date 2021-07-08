الإحتلال الإسرائيلي يفجر منزل الأسير منتصر الشلبي بالضفه الغربيه

فجر الجيش الاسرائيلي منزل الأسير منتصر شلبي من بلدة ترمسعيا شمال رام الله متهم بعملية إطلاق نار عند حاجز زعتره قبل شهرين.

وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها اليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وبدأت باخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.

وأضافت المصادر بحسب وكالة "معا" أن القوات وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل ان تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.

وكانت ظهر الاربعاء قررت وزارة الجيش الإسرائيلي تأجيل هدم منزل الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة والتي أدت إلى مقتل مستوطنة قبل شهرين وذلك بناءا على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت قناة 13 العبرية أن التأجيل جاء تحسبا من حدوث أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة حيث طلبت واشنطن وقف هدم المنزل كونه يحمل الجنسية الأمريكية وكونه رجل اعمال.

يشار إلى أن الشاب منتصر شلبي (44 عاما)، نفذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة في نابلس قبل نحو شهرين، مما أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.