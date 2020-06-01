الإحتلال يستعد لتدهور أمني كبير في الضفة الغربية

يستعد جيش الاحتلال لسيناريو تدهور امني كبير ، تندلع خلاله انتفاضة ثالثة في ضوء إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطة تطبيق السيادة سيتم تنفيذها في 1 يوليو. ووفقا لتقرير موقع واللاه العبري قامت فرق العمل بالتحضير للتداعيات الأمنية التي تنشأ عن هذا السيناريو المحتمل.

وخلال زيارات ميدانية في الضفة الغربية قدم ضباط الجيش وصفًا تفصيليًا للسيناريوهات الأمنية ، والتي سيطلب من مسؤولي المخابرات تحديدها من أجل السيطرة على التدهور.

وتشمل هذه الخطوات المرحلة الأولى "من حوادث رمي الحجارة ؛ في المرحلة الثانية - تزايد الانتهاكات العنيفة ، في عدة مواقع ، والتي تشمل أيضًا عمليات طعن ؛ في المرحلة الثالثة - تنفيذ هجمات فردية غير منظمة لتنفيذ هجمات إطلاق النار ؛ في المرحلة الرابعة - إطلاق النار واستخدام المتفجرات ، بما في ذلك الانتحاريين ".

ويقول الموقع انه تم تخفيض عدد الوية الجيش بعد الانتفاضة الثانية - فقد كان هناك 82 كتيبة كانت تعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية. لكن في عام 2006 ، خفضت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عددهم إلى 44. في عام 2011 ، انخفض العدد إلى 21 كتيبة وفي عام 2019 تم تقليص العدد الى 13 كتيبة لتنفيذ المهام الأمنية العادية.

الآن ، وضمن الاستعدادات، ستشمل الخطوات العملية الانتقال من (نشاط أمني عادي) إلى نشاط اعلى ومن ثم إلى الطوارئ. على سبيل المثال ، التغيير والتعزيز في منطقة خط التماس الذي يتم تعريفه على أنه خرق غير آمن ، حيث تزداد تحذيرات الهجمات.

بالإضافة إلى ذلك ، سيُطلب من الجيش والشاباك تحديد التغييرات على الأرض ، لتنبيه السلطة الفلسطينية لجهة كبح الوضع أو تصعيده ، عبر دخول التنظيمات على خط المواجهة وصولا الى الحالة القصوى وهي دخول الاجهزة الامنية الفلسطينية على خط النار.

وقال قائد جيش الاحتلال يانيف الالوف الأسبوع الماضي اثناء دراسته الخطط العملياتية ، "ان الاستعدادات ستكتمل في 15 يونيو".



ويشير مسؤولو الشاباك وفقا للموقع العبري إلى أن الهدوء النسبي الذي تم الحفاظ عليه في عام 2019 انتهى بالاعلان عن الضم في 28 يناير الماضي.

وبحسب أحصائيات جيش الاحتلال ، فقد سُجل ارتفاع في عمليات القاء الحجارة حيث انه ومنذ 6 فبراير من هذا العام ، حدثت زيادة بنسبة 1500٪ في إجمالي اقاء حجارة. مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي - منها 500٪ زادت في رمي الحجارة".

ووفقًا لتقديرات مؤسسة جيش الاحتلال ، فإن مسالة الضم والتحريض على الشبكات الاجتماعية هو عامل سلبي يسرع التدهور.

ووفقا للتقرير الاسرائيلي فان مهام اخرى يجري الاستعداد لها وتشمل تحديد الخلايا التي تنوي تنفيذ عمليات بمساعدة التكنولوجيا المتقدمة التي تشمل وحدة الذكاء الاصطناعي في الجيش والشاباك".