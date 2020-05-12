الإحتلال يطلق النار على فلسطيني شمال القدس.. وحماس تبارك عملية جنين

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني في حاجز قلنديا، شمالي القدس، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: “تم إطلاق النار على شخص، حاول تنفيذ عملية طعن في حاجز قلنديا”.

وأضافت أنه “تم تحييد الفلسطيني”، دون توضيح مدى إصابته.

ولم تتضح تفاصيل إضافية عن هوية الفلسطيني، وملابسات الحادث

من جهة أخرى باركت حركة “حماس” اليوم الثلاثاء ما وصفته بـ “العملية البطولية في جنين” بشمال الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي، معتبرة إياها دليلا أن الضفة الغربية “بركان غضب لا يهدأ في وجه الاحتلال ومخططاته”.

وأكدت حماس في بيان أن “الشعب الفلسطيني البطل سيواصل طريقه في التصدي لمشاريع الضم والتوسع، وسيدفع الاحتلال ثمن حماقاته من أمنه وأمن مستوطنيه”.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في جنين بعد مقتل أحد جنوده إثر استهدافه بحجارة في رأسه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 18 فلسطينيا بينهم ثمانية أفراد من عائلة واحدة خلال حملة مداهمة واسعة في بلدة يعبد في جنين التي شهدت حادثة مقتل الجندي.

وأضافت أن تلك القوات أصابت شابين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت خلال عملية المداهمة للبلدة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده بعد أن ألقى فلسطيني حجارة على رأسه من سقف منزل في قرية يعبد في جنين أثناء “نشاط أمني لاعتقال مطلوبين” فلسطينيين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الجندي، وهو بدرجة رقيب أول، يبلغ من العمر 21 عاما.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن قوات الأمن ستلقي القبض على القاتل وتحاسبه “كما حصل في كل الحوادث من هذا القبيل خلال السنوات الأخيرة”.