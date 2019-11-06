الإحتلال يفرج عن الأسيرين الأردنيين مرعي واللبدي

تفرج إسرائيل، الأربعاء، عن أسيرين أردنيين، بعد اتصالات جرت بين البلدين في الأسبوع الماضي.

وقال النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أحمد الطيبي في تغريدة على تويتر: “سيتم الإفراج بعد قليل عن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وعودتهما للأردن”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال الإثنين إن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

وأضاف في تصريح مكتوب: “اتفق رئيس (المخابرات الإسرائيلية الداخلية) الشاباك مع نظيره الأردني، على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عنهما”.

وبالتزامن كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تويتر: “‏تعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع، عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر”.

وكانت إسرائيل قد اعتقلت اللبدي على جسر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، في شهر أغسطس/آب الماضي، فيما اعتقلت مرعي على نفس الجسر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي