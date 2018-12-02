الإحتلال يفرج عن محافظ القدس و 9 من كوادر فتح

الإفراج عن عدنان غيث، محافظ القدس

قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، الإفراج عن عدنان غيث، محافظ القدس، إضافة إلى 9 من كوادر حركة “فتح”، بعد اعتقال دام أسبوع، وفق مصادر متطابقة.

جاء ذلك، بحسب ما قاله محامون تواجدوا في المحكمة الإسرائيلية، وبيان عاجل نشره مركز معلومات وادي الحلوة (مؤسسة مقدسية أهلية).

ولم يصدر حتى الساعة (8.30 ت.غ) أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الموضوع، كما لم يتسنّ التأكد مما ذكرته المصادر من مصدر مستقل.

وأوقف محافظ القدس في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للمرة الثانية خلال أشهر.

والخميس الماضي، أمرت محكمة إسرائيلية، بتمديد اعتقال محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لثلاثة أيام في أعقاب توقيفه، الأحد الماضي.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاعتقال جاء بعد توقيف السلطة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رجلا فلسطينيا أمريكيا، بتهمة بيع أملاك في القدس الشرقية ليهودي.

وفي الأسابيع الأخيرة، اقتيد غيث للاستجواب مرارا، وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتبه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتثير عمليات بيع الأملاك جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية.