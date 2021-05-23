الإخوان: أتباع موسى وعيسى ومحمد تصدوا للعدوان الإسرائيلي

وجهت جماعة “الإخوان المسلمين”، السبت، التحية والتقدير للدول والرموز التي ساندت الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي، معتبرة أن أتباع الأنبياء موسى وعيسى ومحمد (عليهم السلام) هم من تصدوا لهذا العدوان.

وقالت الجماعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “11 يوما دافع فيها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفى غزة عن أرضه والمقدسات التي عليها”.

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا للهدنة.

وأضاف البيان: “يسجل التاريخ في هذا الحدث مشاركة أتباع موسى وعيسى بما لديهم من جهود أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا وتوافقهم على صد العدوان”، في إشارة لمشاركة منتسبين للأديان الثلاثة في رفض ما حدث بفلسطين في مظاهرات بدول عديدة حول العالم.

ووجهت الجماعة، “التحية والتقدير للمواقف الجادة لبعض الدول والرموز السياسية (لم تسمهم) في العالم التي ساندت أصحاب الحق في دفاعهم عن الأرض”، مطالبة بمزيد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية.

كما وجهت جماعة الإخوان، في البيان ذاته التحية “للذين دافعوا عن الأقصى والأرض المباركة حوله (..) وطريق المقاومة والنضال والتضحيات، والأمة الإنسانية والإسلامية والعربية وأحرار العالم من كل الأديان”.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأسفر عدوان إسرائيلي وحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، شمل قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”. (الأناضول)