أدى حريق هائل اندلع في "محطة مصر" للقطارات إلى مصرع 20 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين

حمّلت جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية حادث حريق أحد قطارات محطة مصر برمسيس في محافظة القاهرة لسلطة الانقلاب، التي وصفتها بالفاشلة.

وقالت، في بيان لها الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إن سلطة الانقلاب "تخلت عن مصالح الشعب، بإهمالها الجسيم، وفسادها المستشري، وانصرافها إلى مشروعات وهمية بعيدا عن خدمة المواطنين المطحونين ورعايتهم، فضلا عن اغتيال أبناء الوطن الأبرياء ظلما وعدوانا".

وتقدمت الجماعة إلى الشعب المصري بخالص التعازي في ضحايا الحريق الهائل والكارثي، داعية الله "أن يتقبلهم شهداء، وأن يرحمهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم عاجل شفائه للمصابين".

وأدى حريق هائل اندلع في "محطة مصر" للقطارات إلى مصرع 20 شخصا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، وفقا لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد.

وقال التلفزيون المصري إن وزير النقل، هشام عرفات، تقدم باستقالته من منصبه في أعقاب الحادث، وقبل رئيس الوزراء استقالته.

كان عرفات قد تولى منصبه كوزير للنقل في شباط/ فبراير عام 2018.

وقال المتحدث باسم الحكومة في مصر، المستشار نادر سعد، في تصريحات صحفية، إن حادث القطار وقع بسبب انفجار خزان الوقود بأحد القطارات؛ نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة، مشيرا إلى أن حركة القطارات عاودت العمل مجددا في جميع الأرصفة الأخرى بالمحطة.

وأوضح سعد أن وزارة النقل والمواصلات أمرت بفتح تحقيق فني؛ للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، الذي يرجح أن يكون ناتجا عن خطأ شخصي.

وأمرت الحكومة المصرية بصرف تعويضات لأهالي الضحايا، 80 ألف جنيه مصري (حوالي 4500 دولار أمريكي)، و25 ألف جنيه مصري (1430 دولارا أمريكيا) للمصابين.

عربي21