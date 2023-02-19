الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول صحة عقل بايدن

البوابه - قال الطبيب السابق للبيت الأبيض عضو الكونغرس الأمريكي روني جاكسون، إن الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن.

وأشار الطبيب جيكسون إلى أن معظم الأمريكيين يرون أن صحة بايدن العقلية تتدهور كليا، في حين لا يوجد هناك أي شفافية في تقديم معلومات من البيت الأبيض حول ما يدور، فالسلطات لا تفعل شيئا لحل حيال هذه المسألة.

وعبر جاكسون عن عدم رضاه على عدم وجود إشارة في الاستنتاج عقب نتائج الفحص الطبي لاجتياز اختبار معرفي من قبل الرئيس.

ووجه الطبيب روني جاكسون الذي قام بمعالجة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما، 3 رسائل إلى البيت الأبيض طالب فيها بايدن بإجراء اختبار معرفي، إلا أنه لم يتلق ردا.

مشيرا أن استنتاج الطبيب المعالج لبايدن كيفن أوكونور يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأمريكية تنوي إخفاء الحقيقة وما يدور.

وقام البيت الأبيض بكشف تفاصيل فحوصات طبية لها الرئيس الأميركي جو بايدن وأظهرت أنه يتمتع بأهلية صحية للترشح لولاية ثانية في العام 2024 .

