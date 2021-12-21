الإسكندرية الأكثر تضررًا من موجة الطقس

كشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية الدكتور خالد قاسم أن مدينة الإسكندرية الأكثر تضررًا بسبب موجة الطقس السيء التي عبرت البلاد مؤخرا والتي شهدت خلالها تساقط الثلوج في المدينة الساحلية في لحظات نادرة

لا خسائر بشرية

واكد المسؤول المصري انه لا يوجد أي خسائر بشرية أو مادية على مستوى 27 محافظة في البلاد، وبينما أشارت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة إلى إغلاق الموانئ البحرية في الإسكندرية والدخيلة وشرم الشيخ والسويس، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار.

وعلى مدى 3 أسابيع، شهدت مصر موجة طقس قاسٍ تمثلت في هطول أمطار غير مسبوقة صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، مما أدى إلى غرق الشوارع وتعطيل الدراسة وإغلاق عدة موانئ بحرية.

عودة الدراسة



وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنّ قرار تعليق الدراسة يكون وفقًا لتقدير موقف من قِبل المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تُبلّغ في غرفة عملياتها من المحافظات حال اتخاذ قرار بتعليق الدراسة.

وأفاد المتحدث بأن الدراسة ستنتظم يوم الثلاثاء في المحافظات التي كانت قد تعطلت الدراسة بها أمس الاثنين بسبب موجة سوء الطقس.