الإعتداء على مستشفى الشهداء .. اشتباكات عنيفة في الخرطوم

تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم السبت في العاصمة الخرطوم، حيث استُخدمت الأسلحة الثقيلة والخفيفة في محيط مقر "سلاح المدرعات".

شهود عيان أفادوا بأن الجيش تصدى لهجوم واسع من قوات الدعم السريع من محورين مختلفين، واستمر القتال لعدة ساعات مستهدفًا موقع "سلاح المدرعات" جنوب الخرطوم.

يجدر بالذكر أن "سلاح المدرعات" يُعد أحد القواعد الاستراتيجية الهامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

الصحفي شهدي نادر : طيران الجيش السوداني استهدف صباح اليوم مواقع وتمركزات #الدعم_السريع جنوب #الخرطوم #الحدث pic.twitter.com/QJUYDCvHde — ا لـحـدث (@AlHadath) July 1, 2023

وذكرت وسائل الإعلام أن طيران الجيش السوداني نفذ طلعات استطلاع جوي في الخرطوم وأم درمان اليوم، في حين أطلقت قوات الدعم السريع المضادات الأرضية.

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مقتل اختصاصي مختبر ووقوع اعتداء على مستشفى الشهداء في الدروشاب وخروجه عن الخدمة.

شهود عيان أفادوا بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع اعتدت على المستشفى، لكن قوات الدعم السريع نفت هذه الادعاءات وأكدت أن المستشفى تحت سيطرة الجيش.

ووصفت قوات الدعم السريع التقارير بأنها معلومات مضللة وكاذبة غير صحيحة.

