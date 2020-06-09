الإعدام لإيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية عن مكان سليماني

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران الثلاثاء إن حكما بالإعدام صدر بحق إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني وإن تنفيذ الحكم سيكون قريبا.

وأضاف غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: “حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد أحد جواسيس السي.آي.إيه والموساد. لقد كشف عن مكان الشهيد سليماني لأعدائنا”.

وكان سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قد قُتل يوم الثالث من يناير كانون الثاني في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق. (رويترز)