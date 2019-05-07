الإعدام لـ 13 مصريا بتهمه الإرهاب

قال مصدر قضائي ومحام إن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم الثلاثاء، حكما كانت قد أصدرته محكمة الجنايات في 2017 بإعدام 13 شخصا أدينوا بالانتماء "لجماعة متشددة وارتكاب عمليات إرهابية".

ومنذ 7 آذار/مارس 2015، وحتى 20 شباط/ فبراير 2019، نفذت السلطات المصرية 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار رئيس الظام عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

فيما ينتظر 51 معارضا آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن.

وذكر المصدران أن المحكمة أيدت أيضا أحكاما بسجن آخرين متهمين في نفس القضية المعروفة باسم قضية (تنظيم أجناد مصر).