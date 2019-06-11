الإعدام ل 3 ضباط كبار بالمخابرات الجزائرية

قضت المحكمة العسكرية في الجزائر بعقوبة الإعدام على 3 ضباط كبار سابقين من المخابرات الجزائرية الخارجية، لإدانتهم بتهم التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن الحكم يتعلق بالمدعو (د.م)، وهو مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق، وذلك بتهمة تسريب أسرار الدولة.

ويشمل الحكم النقيب (ح.ع) رئيس مصلحة المعلومات والتصنت، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى العميد المدعو (م.ب) نائب رئيس المخابرات الخارجية، وذلك بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية