الإعصار "بيبارجوي": هل تواجه السعودية كارثة الفيضانات؟

تسود مخاوف في المملكة العربية السعودية من تأثر البلاد بالإعصار "بيبارجوي"، الذي يُعتقد أنه أقوى إعصار سيضرب غربي الهند وباكستان منذ عام 2021.

ويأتي هذا الإعصار بعد الفيضانات الكارثية التي تعرضت لها باكستان في العام الماضي وأسفرت عن وفاة 1739 شخصًا وخسائر اقتصادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار وفقًا لتقديرات الحكومة.

واستعدادًا لوصول إعصار بيبارجوي، قامت السلطات الهندية والباكستانية بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين في المناطق المعرضة للخطر، حيث من المتوقع أن يصل الإعصار إلى سواحل البلدين الآسيويين الكثيفة السكان اليوم الخميس، مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات مدمرة.

تأثير الإعصار بيبارجوي على السعودية

وعلى صعيد آخر، كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني عن تأثير الرياح العاتية للإعصار بيبارجوي على السعودية.

(( ألله يسترها .... تقدم ملموس جدا داخل ألأراضي العمانية للسحب الطبقية ألمصاحبة للإعصار .... مع تكون بؤر رعدية ممطرة على ألطائف،خميس مشيط،غرب نجران،جازان،غرب صنعاء ....أسأل ألله ألحماية .... )) pic.twitter.com/a5TDQtmf61 — حسن كراني (@H_M_K_00) June 14, 2023

وأوضح كراني أن هناك تقدمًا واضحًا للسحب الطبقية المرتبطة بالإعصار داخل الأراضي العمانية، مما أدى إلى تشكل خلايا رعدية في بعض المدن السعودية.

ونشر خبير الأرصاد الجوية على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو يُظهر تقدم الإعصار في أراضي سلطنة عمان، ويشير إلى تكوّن بؤر رعدية ممطرة في مناطق مثل الطائف وخميس مشيط وغرب نجران وجازان وغرب صنعاء.

وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن المملكة العربية السعودية لن تتأثر بشكل كبير بالإعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب، نظرًا لاتجاهه نحو الشرق.

وأشار المركز إلى أنه عندما يصل الإعصار إلى اليابسة، سيتحوّل إلى منخفض جوي متعمق في الطبقات العليا من الجو.



