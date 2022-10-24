الإعصار روسلين.. قتيلان بالمكسيك ودمار منازل وطرق

توفي شخصين في المكسيك بسبب إعصار روسلين الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك الى مقتل شخصين على الأقل وتدمير منازل وطرق.

وأجبر إعصار روسلين السكان الى الاحتماء من الرياح الشديدة القوة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

فيما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن إعصار روسلين ضرب قرب بلدة سانتا كروز الصغيرة في ولاية ناياريت الساحلية مصحوبا برياح تقدر سرعتها القصوى بنحو 195 كيلومترا في الساعة.

وأصدر السلطات المكسيكية تحذيرات من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة التي من المحتمل أن تتسبب بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار على طول ساحل المحيط الهادئ.