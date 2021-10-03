الإعصار شاهين .. السيول تجرف مجموعة من الأشخاص في سلطنة عمان (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، جرف السيول لمجموعة من الاشخاص في أحد وديان سلطنة عمان التي تتأثر حاليا "بإعصار شاهين"، بعد أن حاصرتهم المياه من كل الاتجاهات.

ونشرت قناة "العربية - سلطنة عمان" تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق محاصرة المياه من كل اتجاه لمجموعة من المواطنين، في وقت يحاولون السير في مجموعة واحدة قبل أن تجرفهم المياه بعيدا.

عدد من الأشخاص احتجزتهم السيول في أحد أودية ولاية #العامرات العمانية.#شاهين pic.twitter.com/ZjTJZ0USvb — العربية - سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) October 3, 2021

وذكرت القناة نفسها في تقرير آخر أن شوارع ولاية بوشر في محافظة مسقط، امتلأت بمياه الأمطار، نتيجة تأثير إعصار "شاهين"، حيث شهدت مناطق مختلفة من السلطنة، اليوم الأحد، أجواء عاصفة وأمطارا شديدة، بسبب تأثيرات إعصار شاهين.

وتسبب الإعصار في قطع طرق رئيسة في السلطنة، نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، غير مرة، أن أمطارا شديدة الغزارة ستتساقط في العاصمة، مسقط، نتيجة إعصار شاهين، مؤكدة إنقاذ العشرات من الأشخاص، على الأقل، حتى الآن، بالتوازي مع التحذير الثالث لهيئة الطيران المدني في عمان بشأن إعصار شاهين.

​وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء السبت، تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد والاثنين (غدا وبعد غد) المقبلين.