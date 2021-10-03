"الإعصار شاهين".. وفاة طفل وفقدان 7 أشخاص في سلطنة عمان وإيران

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن وفاة طفل وفقدان شخصين اثنين، بينما أعلنت إيران عن فقدان 5 صيادين جنوب البلاد، جراء الإعصار المداري "شاهين".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المفقودين أحدهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف الآخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

ووفق الوكالة، تقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة، وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم، وشدة الرياح المصاحبة لها.

واستقبلت مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة 600 شخص، موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، من مواد عينية وإعاشة.

#عاجل



قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار (شاهين) وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط لتزايد الحركة غير الضرورية وتحركات المركبات والأفراد وما يسببه من حالات احتجاز للمركبات.



#العمانية pic.twitter.com/PhnrFOy4VH — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

وقامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في الجيش السلطاني العُماني بإسناد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

وإسناد الجهات الحكومية الأخرى بما تحتاج إليه من أوجه الدعم وصور الإسناد، في إطار تفعيل خطة العمل المشترك، جنبا إلى جنب مع باقي أسلحة قوات السلطان المسلحة، وفقا لخطة اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة.

فقدان صيادين في ايران

أعلن مساعد شؤون صيد الأسماك في الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية عن فقدان 5 صيادين جراء إعصار "شاهين" الذي اجتاح المناطق الساحلية بجنوب شرق البلاد.

وقال عطاء الله رئيسي، أمس السبت، إن قاربين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور، وبالتالي تحطمهما وغرقهما.

وأضاف: "11 صيادا تمكنوا من الوصول إلى الساحل، فيما لايزال 5 صيادين في عداد المفقودين".

وأوضح أن عمليات البحث عن الصيادين المفقودين في منطقة بسابندر بجنوب شرق البلاد، مازالت مستمرة، لافتا إلى أن اعصار شاهين الموسمي ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الأسماك.