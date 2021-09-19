الإعلام الاسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اعتقال نفيعات وكممجي (فيديو)

كشف الإعلام الإسرائيلي، النقاب عن تفاصيل عملية القبض على الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن "جلبوع" أيهم كممجي ومناضل نفيعات، فجر اليوم الأحد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات داخل المدينة بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية.

وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية أن عملية القبض على الأسيرين، كانت دقيقة ومباغتة، واتصفت بقدر كبير من السرية، مع استخدام مبدأ الخداع للتضليل على عملية الاعتقال.

مصادر عبرية: "الأسيران كممجي ونفيعات لم يكن معهما سلاح لحظة اعتقالهما". pic.twitter.com/ohSAfyIOHf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 18, 2021



وأضافت المصادر ان عملية القبض على الأسيرين تمت من قبل الشاباك و"لواء مناشيه" (منطقة ⁧جنين⁩) في الجيش حيث حضر جميع قادة المنطقة الوسطى في غرفة العمليات الخاصة بالعملية.



وأضافت أن الأسيرين الفارين خرجا من المنزل بعد محاصرته، مشيرا إلى أن العملية كانت دقيقة ومباغتة.

شاهد عيان يتحدث عن اقتحام الاحتلال لمنزله خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين. pic.twitter.com/LYyMvEZbtA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 19, 2021

عملية خداع

وفي نفس السياق قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "القوات الكبيرة التي دخلت جنين نفذت علانية عملية خداع للفت الأنظار، بينما في منطقة أخرى داهمت وحدة اليمام الخاصة والشاباك، بغطاء عسكري سرا، المبنى الذي تحصن فيه الأسيران في شرق جنين".



فيما ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية، أن "جهاز الشاباك كانت لديه معلومات دقيقة عن وجود الأسيرين في المنزل منذ أيام، وعندما تم التأكد من تلك المعلومات بدأ تنفيذ العملية".

مشاهد جديدة للاشتباكات المسلحة مع جيش الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/I4Ot69AWNx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 18, 2021





وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أنه "كان هناك اعتقاد أن الأمر قد يستغرق بضع أشهر، وأن هروب الأسيرين إلى جنين سيكون أكثر تعقيدا، لكن عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة بمعلومات دقيقة للغاية أنهت العملية".

نشر بطاريات القبة الحديدية

وأضافت أن الجيش سبق ونشر بطاريات القبة الحديدية وتم وضعها في حالة تأهب خوفا من صواريخ قد تطلقها حركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال الأسيرين في جنين.



وأعلن جيش الاحتلال، فجر الأحد، اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات، وأيهم كممجي، في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية المختلفة، داخل مدينة جنين.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إنه "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ووحدة اليمام الخاصة، تم اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع في منطقة مدينة جنين".

معلومات استخبارية

وذكر أدرعي في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، أنه تم "اعتقال الأسيرين وهما على قيد الحياة، وتم تحويلهما للتحقيق".



بينما أكدت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، في بيان رسمي، أنه "بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت قوة من وحدة اليمام الخاصة بالتعاون مع الشاباك والجيش في جنين من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما".



وكالات