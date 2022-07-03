"الإعلام" الكويتية توضح سبب إلغاء ترخيص 50 صحيفة إلكترونية

أكدت وزارة الإعلام الكويتية، أن إلغاء ترخيص 50 صحيفة إلكترونية، يأتي تطبيقا لقانون الإعلام الكتروني.

وحسب جريدة القبس، فإن قرارات الإلغاء تعددت أسبابها، لكن جميعها كان تطبيقا للمادتين 14 و 16 من قانون الإعلام الكتروني.

فبعضها ينطبق عليه النص الذي يبطل أي إيجار للترخيص، أو بيعه أو التنازل عنه، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة

كما أن بعض تلك القرارت جاء لمخالفتها شرط عدم مرور العام لتوريث هذا الترخيص، بشرط ان يتقدم الورثة بطلب نقل الترخيص إليهم، أو إلى شخص آخر تتوافر فيه الشروط قبل مرور هذا العام من تاريخ الوفاة.

ومنها أن المرخص له كان شخصاً اعتبارياً، وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، أو فقد أياً من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون، أو خلا منصب المدير المسؤول، أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيـه، ولـم يقـم المرخص له بتعيين بـديـل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.

ومنها أن بعضها، لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، ومنها ما انتهت مدة ترخيصه دون طلب تجديد في مدة الـ6 أشهر التي يقررها القانون من تاريخ الانتهاء.