الإعلام المصري يرد على حملة "الكراهية" ضد اللاجئين السوريين

استذكرت وسائل إعلام مصرية، مقولات للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول اللاجئين السوريين، بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة حملة ممنهجة ضدهم في مصر.

ووجه حينها الرئيس المصري كلمة للسوريين المقيمين في بلاده قائلا: "مصر بلدهم وربنا يسلم بلادهم".

وجاءت كلمة الرئيس المصري ردا على استفسار خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" ضمن نشاطات "اسأل الرئيس" العام الماضي، حيث وجه سؤال للرئيس حول موقف مصر من اللاجئين المقيمين في البلاد.

وأكد الرئيس المصري أن "أعداد اللاجئين في مصر حوالي 5 ملايين لاجئ، ومصر الدولة الوحيدة التي ليس لديها مخيمات للاجئين وكلهم يعيشون كالمصريين ولا تمييز بينهم وبيننا ويتعلمون في مدارسنا وجامعاتنا مجانا".

وقال: "إن اللاجئين جار عليهم الزمان ومصر دائما لها مواقف تجاه الإنسانية ولجأ الأرمن إلينا وعاشوا معنا أثناء اضطهادهم في بلادهم".

وأشاد الرئيس المصري بقيام اللاجئين السوريين بالعمل وعدم اعتمادهم على الإعانات مؤكدا أنهم لا يمثلون عبئا على أحد.