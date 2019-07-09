الإفراج عن داعية سعودي مسن بعد حبسه 11 عاما

أفرجت السلطات السعودية عن داعية مسنّ، كانت اعتقلته قبل 11 سنة، برغم وضعه الصحي المتدهور.

ونشرت حسابات معنية بالمعتقلين صورة تظهر الشيخ محمد الصقعبي وهو على كرسي متحرك، ويبدو عليه عدم القدرة على التحكم بحركته.

وكانت حسابات حذرت قبل أسابيع من أن أي تأخير في الإفراج عن الصقعبي قد يهدد خطرا على حياته، لا سيما أنه تجاوز الـ87 من عمره.

وتواصل السلطات السعودية اعتقال المئات من الدعاة، منذ سنوات طويلة، وضاعفت أعدادهم منذ أيلول/ سبتمبر 2017، في حملة هي الأكبر منذ مدة طويلة.