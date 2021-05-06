الإفراج عن 29 طالباً اختطفوا بنيجيريا في مارس

أعلن مفوّض الأمن الداخلي في ولاية كادونا سامويل أروان، الأربعاء، أنّه تمّ إطلاق سراح آخر 29 طالباً كانوا لا يزالون أسرى، من بين مجموعة من 39 تمّ اختطافهم في 11 آذار/مارس من كلّيّتهم في شمال غرب نيجيريا.

وكانت قوّات الأمن عثرت على مجموعة أولى منهم، مكوّنة من عشرة طلاب، في الأسابيع التي أعقبت الهجوم.

وقال أروان في بيان إن “قيادة شرطة ولاية كادونا أبلغت حكومة ولاية كادونا بالإفراج عن الطلاب المتبقين” الذين اختطفوا في 11 آذار/مارس.

ولا يقدم النص تفاصيل عن ظروف الإفراج عن الطلاب أو عن حالتهم الصحية.

كثّفت عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة إذ نفّذت عمليات خطف مقابل فديات كما ارتكبت عمليات اغتصاب ونهب.

ويبدو أن العصابات بدأت أخيرا التركيز على المدارس حيث يتم خطف تلاميذ مقابل فديات.

وتفاقم حوادث الخطف الجماعية في شمال غرب البلاد التحديات الأمنية الملقاة على عاتق الحكومة النيجيرية التي تتصدى في شمال شرق البلاد لتمرّد جهادي مستمر منذ عشر سنوات. (أ ف ب)