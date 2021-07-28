"الإقامة الذهبية" للأطباء المقيمين في الامارات

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" الاربعاء، أن حكومة البلاد "دعت جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات".

وأوضحت الوكالة أن فريقا مشتركا من الجهات الحكومية المعنية، سيعمل على تلقي الطلبات وتقييمها لإصدار الإقامة الذهبية للأطباء المؤهلين للحصول عليها.

بحسب الوكالة فان القرار "يعزز شعور الأطباء بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة".

وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، قررت الإمارات منح 100 ألف إقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجة.

ويبلغ التعداد السكاني لدولة الإمارات، 9 ملايين و282 ألف نسمة بحسب إحصائيات رسمية، يشكل الوافدون والأجانب منهم نحو 80 بالمئة، وفق تقديرات أممية.

وطبقت الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، بحسب المصدر ذاته.