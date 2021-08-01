الإمارات.. البدء بتطبيق اجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، بتطبيق اجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وتنص الاجراءات الجديدة التي بدأت بتطبيقها اليوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، باقتصار دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على الأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، أو من يحمل فحصا.

كما يقتصر دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية على الذين لديهم نتيجة مسحة الأنف "PCR" سلبية صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، أو الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية للفحص، ومن هم دون سن الـ16