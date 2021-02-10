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الإمارات.. الشيخ شخبوط بن نهيان وزيرا للشؤون الخارجية

منشور 10 شباط / فبراير 2021 - 12:00
الشيخ شخبوط بن نهيان
الشيخ شخبوط بن نهيان

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، إجراء تعديل مصغر، في وزارة الخارجية الإماراتية.

وقال إنه تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان، وزيرا للشؤون الخارجية وأنور قرقاش مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة

وكتب ابن راشد، عبر حسابه الرسمي، في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة"

 

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