الإمارات.. بدء تطبيق قرار منع سفر غير الملقحين ضد كورونا

تبدأ دولة الإمارات، اعتبارا من يوم غد الإثنين، بتطبيق قرار حظر سفر مواطنيها الغير مطعمين باللقاح المضاد لكورونا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، ضرورة تلقي الجرعة المعززة وفق البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح بالسفر.

وذكرت صحيفة "البيان" أن هذه الخطوة تأتي في ظل الوضع الوبائي العالمي وارتفاع معدل الإصابات الحالي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع سفر جميع المواطنين غير المطعمين باللقاح الواقي من كورونا اعتبارا من 10 يناير/ كانون الأول الجاري.

وفي الإطار ذاته، حددت السلطات الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بسفر الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، بجانب الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وأكدت على أهمية التزام جميع المسافرين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة.