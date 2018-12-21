يشار إلى أن الإمارات تشارك مع السعودية والبحرين ومصر في حصار قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017

أكدت الإمارات العربية المتحدة الجمعة، حرصها على العمل مع دول الخليج لاستكمال التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والإقليمي، مشددة على مواصلة نهجها لدعم العمل الخليجي المشترك.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إنه "منذ إنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1981، اهتم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بشكل كبير في تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية، بهدف التنسيق والتعاون في القضايا والهموم المشتركة، التي كانت تسود منطقة الخليج العربي".



وأشارت إلى أن آل نهيان كان يعمل على تعزيز الروابط الأخوية مع الدول الخليجية الشقيقة، وبكل أشكال التعاون، مضيفة أن "الوحدة الخليجية حقيقة واقعة لا مجرد مجاملات شكلية، لكن التحقيق الفعلي لهذه الوحدة يتطلب مناقشات هادئة ومتأنية، بحيث يطمئن كل مواطن من مواطني الخليج إلى أن هذه الوحدة في مصلحته"، وفق تعبير البيان.



يشار إلى أن الإمارات تشارك مع السعودية والبحرين ومصر في حصار قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وقطعت البلدان الأربعة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشكل دائم.