الإمارات تجدد رفضها التدخلات الأجنبية في سوريا

جددت الإمارات الأربعاء، رفضها التدخلات الاجنبية في سوريا ودعوتها إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد.

وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات في الامم المتحدة أميرة الحفيتي خلال اجتماع مجلس الأمن ان بلادها تجدد موقفها "الرافض للتدخلات الأجنبية في سوريا، حفاظا على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها".

واضافت الحفيتي خلال الجلسة التي خصصت لبحث الاوضاع في سوريا، أن "ارتفاع وَتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في مناطق متفرقة يؤكد على استمرار التهديدات التي يشكلها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، وضرورة التصدي لهُ وعدم التواني في مكافحته".

كما أكدت ضرورة أن تظل الأزمة السورية في صدارة المناقشات حول القضايا الملحة، داعية الى ان "تنصب الجهود على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر الدولية بشأن هذا الملف"

وكررت الحفيتي دعوة بلادها الى "وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، في سبيل إعادة الهدوء وخلق بيئة مناسبة تُتيح للأطراف السورية التوصل إلى حل سياسي".

وشددت على دعم الامارات "لجهود المبعوث الخاص في بناء الثقة بين الأطراف، آملين اتخاذ المزيد من الخطُوات في هذا الاتجاه وأن تستأنف اللجنة الدستورية اجتماعاتها التي تظل خطوة أساسية في المسار السياسي".

وتستضيف الإمارات على أرضها منذ بداية الأزمة السورية ما يزيد على 130 ألف سوري. كما تقدمت الصفوف في كل المؤتمرات خلال الفترة الماضية، لبحث حلول الأزمة السورية ودعم شعبها إنسانيا.

وقام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة نادرة الى الامارات في آذار/مارس الماضي.وقبلها بشهر زارت لبانة المشوح وزيرة الثقافة السورية لإمارات لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وبعد نحو شهرين من مباحثات بين البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.