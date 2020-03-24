الإمارات تختتم تمرينا مشتركا مع الجيش الأمريكي

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن القوات المسلحة اختتمت، الاثنين، تمرينا مشتركا حمل اسم "RY20 NATIVE"، بالتشارك مع الجيش الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أن التمرين، الذي أقيم على أرض إماراتية، حضره جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أبو ظبي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

ولفتت الوكالة إلى أن التمرين حقق الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقا، "حيث نفذت القوات الإماراتية والأمريكية دورها بنجاح، وأظهر منتسبو قواتنا المسلحة قدرتهم على التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية، وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة".

ونقلت "وام"، عن العميد الركن البحري طارق الزعابي مدير التمرين، قوله إن "التمرين اشتمل على عدد من المراحل الرئيسة التي تواكب الأهداف المخطط لها، مثل النقل الاستراتيجي والتخطيط له والتنفيذ، ثم التدريب على مستوى مجموعات القتال في بيئة العمليات المفترضة، سواء البيئة الساحلية أو القتال في المناطق المبنية، والعديد من التدريبات العسكرية المشتركة باستخدام الذخيرة الحية".

وبحسب تقارير رسمية، فإن نحو 374 موظفا من وزارة الدفاع الأمريكية، منهم 352 عسكريا، و22 مدنيا، يقيمون بصورة دائمة في الإمارات.

وذكرت تقارير أن وظيفة هؤلاء هي إدارة القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين الموجودتين في الإمارات، إحداهما قاعدة "الظفرة".