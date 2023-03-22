الإمارات تدرس تقليص تمثيلها الدبلوماسي لدى "اسرائيل"

البوابة - أفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، بأن وزارة الخارجية الإماراتية، أمرت سفيرها لدى "تل أبيب"، محمد الخاجة بعدم مقابلة أي مسؤول إسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلا عن تقارير سعودية، إن أبو ظبي تدرس تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في "اسرائيل".

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الخطوة الإماراتية، تأتي بعد تصريحات لوزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي قال فيها إنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات سموتريتش، خلال مشاركته بأمسية في العاصمة باريس، حيث نفى وجود شعب فلسطيني، وقال إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، كما أن تلك التصريحات تأتي بعد دعواته لمحو بلدة حوارة في نابلس.

واستهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الإثنين، سماح السلطات الفرنسية لسموتريتش بإطلاق تصريحاته العنصرية والفاشية من أراضيها.

كما دعت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال وزير المالية الاسرائيلي.

يشار إلى أن العلاقات الرسمية بين الإمارات واسرائيل بدأت في 2020 ضمن اتفاقيات إبراهيم التي تمت بوساطة الولايات المتحدة، في مراسم ترأسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وشملت أيضا البحرين والمغرب.

وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع إسرائيل، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.