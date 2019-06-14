الإمارات ترحل 5 متورطين في هجمات سريلانكا الدامية

رحلت السلطات الاماراتية 5 مطلوبين على خلفية الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق خلال "عيد الفصح" في سيريلانكا

وأوضحت، في بيان، أن بين المطلوبين "محمد ملهان"، وهو قائد بارز في "جماعة التوحيد الوطنية"، المتهمة بالتورط في التفجيرات التي وقعت في أبريل/ نيسان الماضي وتم توقيفهم في دبي

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، في بيان، إن "ضباطا من قسم التحقيقات الجنائية (السريلانكية) أعادوا المشتبه فيهم إلى سريلانكا

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها توقيف مشتبه فيهم خارج سريلانكا على خلفية هجمات "عيد الفصح".

وأوقفت السلطات السريلانكية أكثر من مئة شخص على ارتباط بـ"جماعة التوحيد الوطنية".

وفي 21 أبريل، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق خلفت 321 قتيلا و521 جريحا، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح"، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنها.