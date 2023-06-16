الإمارات ترفع حظر تأشيرات دخول اللبنانيين

رفعت الامارات حظرا كانت فرضته مؤخرا على تاشيرات دخول اللبنانيين بحسب ما اكده وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بوحبيب الجمعة.

وقال بوحبيب إنه تم ابلاغه الخميس، من قبل السفير اللبناني في الامارات بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من الجمعة.

كما اكد فؤاد شهاب دندن سفير لبنان في الإمارات انه بات بامكان مواطنيه الراغبين في زيارة الاخيرة تقديم طلبات للحصول على تاشيرة كالمعتاد.

وفيما لم يصدر تعليق رسمي بعد من السلطات في ابو ظبي، لكن مسؤولا اماراتيا قال لوكالة انباء رويترز في وقت سابق الجمعة، انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة رفع القيود التي فرضتها بلاده لدواع امنية على فئات محددة من تاشيرات دخول اللبنانيين.

واضاف ان تلك القيود تخضع لمراجعة مستمرة، ودون مزيد من التفاصيل.

وكان لبنانيون قالوا ان الامارات توقفت في الأسابيع الماضية عن منح مواطنيهم تاشيرات دخول، فيما قال وكلاء سفر انهم لم يعودوا قادرين على تقديم طلبات عبر بوابة نظام الكتروني تخصصه الامارات للحصول على التاشيرات عبر الانترنت.

وقال الوكلاء انهم لم يتلقوا بعد أي تعليمات أو تغييرات جديدة بشأن اشتراطات التاشيرات، مضيفين ان العديد من الطلبات لا تزال معلقة.

وهذه ليست المرة الاولى التي تفرض فيها الامارات حظرا على تاشيرات اللبنانيين، كما سبق لها منع مواطنيها من السفر الى لبنان.

كما قامت الامارات سابقا ايضا بخفض عدد افراد بعثتها الدبلوماسية في بيروت.

وتستضيف الامارات الافا من اللبنانيين الذين يعملون فيها ويرسلون حوالات مالية الى وطنهم الذي يرزح منذ سنين في ازمة اقتصادية غير مسبوقة.

