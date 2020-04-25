الإمارات تستعد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ.

بحمد الله تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت ٨٣ ساعة من العمل المتواصل..مسبار الأمل للمريخ قريبا pic.twitter.com/qbSlyPxMhM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

وأوضح بن راشد عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر أنه تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق المسبار عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، تحت إشراف فريق من المهندسين الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل، قائلا: “مسبار الأمل للمريخ قريباً”.

مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء ... الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط ... بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون .. وبأن لا شيء مستحيل .. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء.. pic.twitter.com/44S9H09xzF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

وأضاف أنه رغم ظروف توقف السفر عالمياً، ورغم الاحترازات الصحية العالمية، إلا أن المهندسين الإماراتيين ما زالوا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا، مؤكداً أنه تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالمياً (ست سنوات فقط من عشر)، وبنصف التكلفة، والهدف إطلاقه في يوليو/تموز وفق الجدول المعتمد.

رغم ظروف توقف السفر عالميا، ورغم الاحترازات الصحية العالمية..ما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا..تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالميا (ست سنوات فقط من عشرة ) .. وبنصف الكلفة .. والهدف إطلاقه في يوليو وفق الجدول المعتمد pic.twitter.com/BJFyyGokMK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2020

وأكد بن راشد أن مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحوّل للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء، متابعاً “الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط، بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون، وبأن لا شيء مستحيلاً، وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء”.