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الإمارات تستعد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ

منشور 25 نيسان / أبريل 2020 - 05:30
نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ.

وأوضح بن راشد عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر أنه تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق المسبار عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، تحت إشراف فريق من المهندسين الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل، قائلا: “مسبار الأمل للمريخ قريباً”.

وأضاف أنه رغم ظروف توقف السفر عالمياً، ورغم الاحترازات الصحية العالمية، إلا أن المهندسين الإماراتيين ما زالوا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا، مؤكداً أنه تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالمياً (ست سنوات فقط من عشر)، وبنصف التكلفة، والهدف إطلاقه في يوليو/تموز وفق الجدول المعتمد.

وأكد بن راشد أن مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحوّل للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء، متابعاً “الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط، بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون، وبأن لا شيء مستحيلاً، وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء”.


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