الإمارات تسحب قواتها من اليمن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها من الحملة العسكرية للتحالف العربي الهادفة إلى محاربة الحوثيين في اليمن

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين رفضوا ذكر أسمائهم أن السلطات الإماراتية بدأت منذ عدة أسابيع سحب دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين، بمن فيهم المرابطون بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن.

وأضافت أن الإمارات، على خلفية تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن، خائفة من أنها قد تصبح أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة لإيران حال اتخاذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بضرب الأراضي الإيرانية.

وتبنت غرفتا الكونغرس الأمريكي سابقا قرارا يوصي الولايات المتحدة بوقف دعمها للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، غير أن ترامب استخدم حق الفيتو ضد هذه الوثيقة. وفيما بعد أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بنيتها تصدير أسلحة للسعودية والإمارات، دون إجراء مشاورات مع الكونغرس، الأمر الذي كان ضروريا سابقا.

وأشارت المصادر نفسها إلى نية الإمارات تركيز جهودها في اليمن على مكافحة المنظمات الإرهابية، بما فيها "القاعدة" و"داعش".

ولا يزال رد الفعل المحتمل للسعودية والتحالف العربي على الخطوات الإماراتية الأخيرة غير معروف. ودققت الصحيفة أن الإمارات تعد من أهم حلفاء الرياض في العملية العسكرية التي تجريها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

ورفضت السلطات الإماراتية التعليق على هذه الأنباء.

وازدادت حدة التوتر في اليمن في الآونة الأخيرة حول ميناء الحديدة. وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في 13 يونيو الماضي عملية عسكرية هناك تهدف لطرد الحوثيين، وذلك بغض النظر عن التحذيرات الأممية من احتمال وقوع كارثة إنسانية حال شن غارات جوية على المدينة والميناء.