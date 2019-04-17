الإمارات تشيد باستخدام ترامب "الفيتو" ضد قرار بشأن حرب اليمن

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس كان يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وقال قرقاش على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية". وأضاف أن القرار "استراتيجي وجاء في الوقت المناسب".

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار الكونجرس.

واستخدم ترامب الثلاثاء حق النقض "الفيتو" ضد قرار للكونغرس يطالبه بوقف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها الرئيس الى هذه الصلاحية منذ تسلمه منصبه.

وقرار الكونغرس كان بمثابة تقريع لترامب من قبل الديموقراطيين والجمهوريين وخطوة تاريخية تنتقص من صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب، وهو ما رفضه الرئيس الأمريكي في البيان الذي أعلن فيه عن استخدام "الفيتو".

وقال ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

رويترز