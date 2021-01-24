إسرائيل والإمارات تتبادلان افتتاح السفارات وبايدن سيبني على نجاح اتفاقيات التطبيع

اعلنت إسرائيل فتح سفارة في أبوظبي الأحد، وذلك بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إنشاء سفارة في تل أبيب، فيما أكدت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن انها ستيبني على نجاح اتفاقيات التطبيع التي ابرمتها الدولة العبرية في المنطقة.

وقال حساب ”إسرائيل في الخليج“ على تويتر: ”افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وأضاف أن السفارة الإسرائيلية ستعمل في الإمارات على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية.

من جهتها، صادقت الحكومة الإماراتية الأحد على إقامة سفارة للدولة الخليجية في تل أبيب، بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات هو الأول بين الدولة العبرية ودولة خليجية.

افتتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم باعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه الى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ستعمل السفارة الإسرائيلية في الإمارات على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/PhuSNPiJAW — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) January 24, 2021

وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر إثر جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

ورحبت إسرائيل بالخطوة الاماراتية. وكتب الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي عوفير جندلمان، في تغريدة على تويتر: "أهلا وسهلا بالسفارة الإماراتية التي ستفتتح قريبا في إسرائيل".

الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق إقامة علاقات مع الدولة العبرية.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلانا نوايا لاتفاق مماثل مع البحرين تحول إلى علاقات شاملة في وقت لاحق.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق إقامة علاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

ويتطلع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة، وقد وقعت الدولتان إتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

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العلاقات مع المغرب

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء وافق الأحد على اتفاق دبلوماسي توسطت فيه الولايات المتحدة لرفع مستوى العلاقات مع المغرب.

أقرت الحكومة الإسرائيلية، أخيراً، تعيين السفير دفيد جوفرين، ممثلاً لتل أبيب في الرباط

وبذلك يصبح الاتفاق بانتظار مصادقة الكنيست لتطبيق بنوده، خصوصاً تشغيل الرحلات الجوية بين الدولتين، وبدء التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحة وتدشين الممثليات الدبلوماسية في كل من الرباط وتل أبيب.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، أخيراً، تعيين السفير دفيد جوفرين، ممثلاً لتل أبيب في الرباط.

وفي 10 ديسمبر (كانون أول) الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

إدارة بايدن والتطبيع

الى ذلك، قال بيان صدر الأحد إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي وللبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليمية.

وجاء في بيان بشأن اتصال هاتفي جرى يوم السبت بين سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات "ناقشا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

وأضاف البيان أن سوليفان وجه دعوة للشروع في حوار إستراتيجي في الأجل القريب.

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