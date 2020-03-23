الإمارات تطالب طلابها في الخارج بالعودة سريعا

قررت دولة الإمارات عودة الطلبة الدارسين بالخارج إلى البلاد خلال 48 ساعة وذلك كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار يشمل المبتعثين من الدولة أو على حسابهم الخاص والمتواجدين حاليا في بلد الدراسة.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية عن إصابة 45 حالة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد 19” ترجع لجنسيات مختلفة، ليصبح إجمالي المصابين في الدولة 198شخصًا.

وأفادت الوزارة في مؤتمر صحفي عقد الاثنين، في أبو ظبي، بأن حالة من الحالات المعلنة اليوم كانت عائدة من السفر لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، تسببت في نقل العدوى إلى 17 آخرين.

وأفادت الوزارة في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الاثنين، في أبو ظبي، بأن حالة من الحالات المعلنة اليوم كانت عائدة من السفر لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، تسببت في نقل العدوى إلى 17 آخرين.

وأكدت شفاء 3 حالات جديدة لمصابين تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصين من النيبال، وشخصا من إيران، ليرتفع أعداد المعافين إلى 41 حالة حتى الأن.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إن حالات الإصابة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا واحدا من كل من الفلبين، العراق، تونس، سوريا، الكويت، إيطاليا، بيرو، إثيوبيا، لبنان، الصومال، بريطانيا، السودان، مصر، أيرلندا، روسيا، الجبل الأسود، فرنسا، بولندا.

يأتي ذلك إضافة إلى إصابة شخصين من كندا، و3 أشخاص من بنجلاديش، و4 من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، و7 أشخاص من كل من الإمارات والهند وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ولجأت الحكومة الإماراتية بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.